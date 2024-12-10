Детей разведчиков Дульцевых угрожали отдать в Словении работать в приёмную семью

Вернувшиеся в результате масштабного обмена заключёнными между Россией и Западом разведчики Артём и Анна Дульцевы рассказали, что пока они находились в Словении в заключении, их детей угрожали отдать в приёмную семью в сельскую местность, где отношение к ним было бы как к рабам.