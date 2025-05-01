Россиян предупредили о пике активности клещей

Пик активности клещей, способных переносить опасные вирусы, начнется в мае. Об активизации энцефалитных паукообразных предупредил профессор Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета Сергей Егоров, его слова приводит ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии