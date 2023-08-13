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Лучший снайпер МХЛ Морозов о зарплате в «Сахалинских Акулах»: «15 тысяч в месяц. Но за победы платили по 10-20 тысяч премии»

Хоккеист три года выступал за «Сахалинских Акул» из Южно-Сахалинска. В прошлом сезоне он забросил 35 шайб в 53 играх и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

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