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Орловские новости

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Дети в России получили доступ к онлайн-банкингу

Дети в России получили доступ к онлайн-банкингу

66% детей в возрасте от 6 до 13 лет в России уже пользуются банковскими картами. ВТБ запустил онлайн-банк для детей от 6 до 14 лет с возможностью самостоятельно оплачивать покупки и осваивать основы финансовой грамотности.

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