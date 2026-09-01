Дети в России получили доступ к онлайн-банкингу

66% детей в возрасте от 6 до 13 лет в России уже пользуются банковскими картами. ВТБ запустил онлайн-банк для детей от 6 до 14 лет с возможностью самостоятельно оплачивать покупки и осваивать основы финансовой грамотности.
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