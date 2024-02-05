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На главной барной улице Петербурга за год закрылись 14 заведений

На главной барной улице Петербурга за год закрылись 14 заведений

За 2023 год на торговых улицах Петербурга открыли почти 200 заведений общепита. Больше всего новых гастрономических мест появилось на Невском проспекте, а улица Рубинштейна оказалось рекордсменам по закрытиям.

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