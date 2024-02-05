На главной барной улице Петербурга за год закрылись 14 заведений

За 2023 год на торговых улицах Петербурга открыли почти 200 заведений общепита. Больше всего новых гастрономических мест появилось на Невском проспекте, а улица Рубинштейна оказалось рекордсменам по закрытиям.
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