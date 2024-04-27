Омских призывников стали в два раза чаще признавать годными к службе. Заболевания, препятствующих уходу в армию, в прошлом году выявили только у 23% парней.
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Омских призывников стали в два раза чаще признавать годными к службе. Заболевания, препятствующих уходу в армию, в прошлом году выявили только у 23% парней.