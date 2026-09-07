Have you heard about the "Crunch"? In Russia there will be drones for nuclear war

In Russia, within the framework of the Crunch program, a universal set of equipment has been developed that turns any serial drone into a device for nuclear deterrence and monitoring tasks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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