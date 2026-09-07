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The Eurasia Daily news agency

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Have you heard about the "Crunch"? In Russia there will be drones for nuclear war

Have you heard about the "Crunch"? In Russia there will be drones for nuclear war

In Russia, within the framework of the Crunch program, a universal set of equipment has been developed that turns any serial drone into a device for nuclear deterrence and monitoring tasks.

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