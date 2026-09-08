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Почему банки блокируют карты и переводы в 2026 году: все причины и что делать

Почему банки блокируют карты и переводы в 2026 году: все причины и что делать

Блокировка банковской карты или внезапный отказ в переводе все чаще становится не признаком технической ошибки, а результатом работы банковских систем безопасности.

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