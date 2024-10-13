Российские рекламодатели избегают блогеров-иноагентов

При этом международные бренды продолжают сотрудничество с ними За первые шесть месяцев 2024 года доходы блогеров-иноагентов от рекламы упали на 75% и составили 46,7 млн рублей против 75,7 млн рублей в 2023-м.
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