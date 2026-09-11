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«Я нахожусь в угнанном самолете»: прощальные звонки и последние слова жертв теракта 11 сентября

«Я нахожусь в угнанном самолете»: прощальные звонки и последние слова жертв теракта 11 сентября

11 сентября 2001 года Всемирный торговый центр в Нью-Йорке превратился в руины в результате крупнейшей в истории серии терактов.

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