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Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

Представители "золотого" миллиарда... САМИ принимать участие в боевых действиях... НЕ могут... "голубая кровь". не может проливаться!... А для этого и запустили к себе... "ВСЕХ.... кто хочет"... по жабе Меркель,... с НАМЕРЕНИЯМИ... ИХ и их детей... и НАПРАВИТЬ на завоевание (уничтожение) России..... да вот только... ЧТО ТО у них ОПЯТЬ пошло НЕ так!!!... ИХ "палка намерений"... им же и ПРОМЕЖ УШЕЙ и вдарила!!.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Интересное определение - "не классический рыночный товар". По сути ясно - есть на рынке товары, которые целесообразно закупать на основе долгосрочных соглашений с указанием объёма реализации и какой-то неизменной согласованной цены или с "привязкой" к цене другого товара.
Слово «спот» происходит от английского spot, что означает «место», «момент» или «сразу».
Для поставок углеводородов заключение длительных контрактов позволяет поставщику избежать "пиковых значений" и простоя оборудования в случае резкого падения спроса.
Конечно же и "уверенность в завтрашнем дне".