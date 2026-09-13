Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин.
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Представители "золотого" миллиарда... САМИ принимать участие в боевых действиях... НЕ могут... "голубая кровь". не может проливаться!... А для этого и запустили к себе... "ВСЕХ.... кто хочет"... по жабе Меркель,... с НАМЕРЕНИЯМИ... ИХ и их детей... и НАПРАВИТЬ на завоевание (уничтожение) России..... да вот только... ЧТО ТО у них ОПЯТЬ пошло НЕ так!!!... ИХ "палка намерений"... им же и ПРОМЕЖ УШЕЙ и вдарила!!.
Может, восполним предыдущие четыре нитки нитки газопровода, четырьмя новыми запасными?!
Интересное определение - "не классический рыночный товар". По сути ясно - есть на рынке товары, которые целесообразно закупать на основе долгосрочных соглашений с указанием объёма реализации и какой-то неизменной согласованной цены или с "привязкой" к цене другого товара.
Слово «спот» происходит от английского spot, что означает «место», «момент» или «сразу».
Для поставок углеводородов заключение длительных контрактов позволяет поставщику избежать "пиковых значений" и простоя оборудования в случае резкого падения спроса.
Конечно же и "уверенность в завтрашнем дне".