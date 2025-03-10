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Царьград

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СК требует ареста блогера Александры Митрошиной за отмывание денег

СК требует ареста блогера Александры Митрошиной за отмывание денег

Следственный комитет ходатайствует о мере пресечения в виде ареста для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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