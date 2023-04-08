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Конгрессмен Микс предложил ограничить применение военной силы против террористов за рубежом

Конгрессмен Микс предложил ограничить применение военной силы против террористов за рубежом

Американский законодатель Грегори Микс внес в Палату представителей Конгресса инициативу, предусматривающую «отмену и замену» принятой в 2001 году резолюции.

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