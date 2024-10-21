Адвокат экс-мэра Владивостока подтвердил, что он подписал контракт с МО РФ

Адвокат бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого осудили за коррупцию и злоупотребление полномочиями, подтвердил информацию о том, что чиновник подписал контракт с Минобороны РФ о военной службе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии