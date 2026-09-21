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Татар-информ

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Конец сентября в Татарстане будет на 5° теплее климатической нормы

Конец сентября в Татарстане будет на 5° теплее климатической нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Средняя температура воздуха в Татарстане с 21 по 30 сентября ожидается на 5 градусов выше климатической нормы.

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