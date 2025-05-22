Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

SI

Sergey Ivanov

Расстреливать эту мразь- все- таки слишком. Поезд ушел и притом давно. Но вот отказать ему в гражданстве и запретить въезд НАВСЕГДА- вот это надо сделать! Если, конечно, Россия и русские еще сохранили уважение к себе и если русским еще дорога память о тех, кто сложил головы в Афгане, выполняя приказ.. Да и ничего в нем русского не осталось. Он ведь и по- русски говорит с акцентом. Для него русский язык стал иностранным. Чужой он нам, русским. Уж не знаю, какие чувства испытывала его мать при встрече. Будь это мой сын- то я бы просто равнодушно от него отвернулся. Потому, что не осталось в нем ничего, что я знал и любил. К счастью, он не мой сын... Чужой он нам. Пусть доживает свою никчемную жизнь там, в Афганистане.