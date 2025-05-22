Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

БлокнотРУ Обласканный моджахедами советский дезертир, наживший в Афганистане шестерых детей, через сорок лет вернулся в Россию и был «облизан» государственным СМИ Российский государственный телеканал RT внезапно выступил с апологетикой предательства.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Расстреливать эту мразь- все- таки слишком. Поезд ушел и притом давно. Но вот отказать ему в гражданстве и запретить въезд НАВСЕГДА- вот это надо сделать! Если, конечно, Россия и русские еще сохранили уважение к себе и если русским еще дорога память о тех, кто сложил головы в Афгане, выполняя приказ.. Да и ничего в нем русского не осталось. Он ведь и по- русски говорит с акцентом. Для него русский язык стал иностранным.  Чужой он нам, русским. Уж не знаю, какие чувства испытывала его мать при встрече. Будь это мой сын- то я бы просто равнодушно от него отвернулся. Потому, что не осталось в нем ничего, что я знал и любил. К счастью, он не мой сын... Чужой он нам. Пусть доживает свою никчемную жизнь там, в Афганистане.
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5 час.
Александр Третьяк
Самое малое это выдворить из страны и не пускать
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2 час.
О
Он
Привлечь предателя к ответственности по истечении срока давности не получиться, а вот за отказ от гражданства позволит не давать ему гражданство. На этом его интерес и закончится
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31 мин.
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