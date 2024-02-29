ASML удалось запустить первый литографический сканер, позволяющий выпускать чипы по технологии Intel 14AНедавно Intel призналась, что техпроцесс 14A будет первой ступенью EUV-литографии с использованием оборудования с высокой числовой апертурой (High-NA), а компоненты первого образца такого оборудования компания начала получать ещё в прошлом году от ASML.