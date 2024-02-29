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ASML удалось запустить первый литографический сканер, позволяющий выпускать ...

ASML удалось запустить первый литографический сканер, позволяющий выпускать ...

ASML удалось запустить первый литографический сканер, позволяющий выпускать чипы по технологии Intel 14AНедавно Intel призналась, что техпроцесс 14A будет первой ступенью EUV-литографии с использованием оборудования с высокой числовой апертурой (High-NA), а компоненты первого образца такого оборудования компания начала получать ещё в прошлом году от ASML.

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