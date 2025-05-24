Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +27°, облачно• Севастополь: +24°, облачно• Ялта: +22°, облачно• Алушта: +23°, облачно• Евпатория: +21°, облачно• Саки: +22°, облачно• Бахчисарай: +26°, облачно• Джанкой: +26°, облачно• Судак: +22°, облачно• Феодосия: +21°, обла.
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