Россия отвечает точечными ударами на террористическую тактику Киева

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ С Запада тут началась накачка и обострение ситуации. Немецкий канцлер Фридрих Мерц сказал, что отныне его страна, Франция, Британия и США снимают ограничения по дальности вооружения, которое поставляется Киеву.