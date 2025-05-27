Россия отвечает точечными ударами на террористическую тактику Киева

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ С Запада тут началась накачка и обострение ситуации. Немецкий канцлер Фридрих Мерц сказал, что отныне его страна, Франция, Британия и США снимают ограничения по дальности вооружения, которое поставляется Киеву.
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