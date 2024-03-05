Мои знакомая из города Энергодара на днях рассказала о своей соседке.Соседка тоже живёт в Энергодаре (Запорожская область), а её отец по имени Додик (ему под семьдесят) давно проживает в Израиле.
Как евреи "москали" бьют евреев "бандеровцев"... в Израиле
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Я смеялась! Стойкости и мужества "еврейским москалям" ! Ребята, бейте бандеровцев! Нет фашизму!!!
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6 час.
Евгений Мангуш
Очередной анекдот
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2 час.
Кошмар
Да там, в Израиле, с 2014 года постоянно укроевреи дерутся с руссоевреями. С тех пор, как Крым ушёл в Россию. 😀 Но сейчас много евреев, приехавших из России, переметнулись к укроевреям.
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2 час.
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