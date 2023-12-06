На катке ВДНХ проведут вечеринку в стиле русского авангарда

На катке ВДНХ 8 декабря с 17:00 до 21:00 состоится вечеринка «Русский авангард». Гостей ждут аниматоры в ярких костюмах, танцевальные мастер-классы, квиз и необычная фотозона, созданная с помощью нейросети.
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