Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Жаль, когда уходят лучшие.Он спас поселок о...
  • Natalija Osminina
    Извиняться будешь, когдла выяснится, что ты тупое дерьмо?ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД ...
  • Natalija Osminina
    Чушня. Будет иначе.Собирается "мощна...

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
России очень бы не помешала санитарная зона между нашими западными границами и Атлантическим океаном... Ну или пляж...
Ответить
20 час.
Юрий Кушнарев
ничего они не поймут без ударов.Но решиться на это очень непросто,поэтому Путин ждёт.А это тоже сложно,бахнуть наверное не раз хотелось.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх