Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой.
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
Комментарии
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Балу -
России очень бы не помешала санитарная зона между нашими западными границами и Атлантическим океаном... Ну или пляж...
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20 час.
Юрий Кушнарев
ничего они не поймут без ударов.Но решиться на это очень непросто,поэтому Путин ждёт.А это тоже сложно,бахнуть наверное не раз хотелось.
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17 час.
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