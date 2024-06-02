"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

России очень бы не помешала санитарная зона между нашими западными границами и Атлантическим океаном... Ну или пляж...

Юрий Кушнарев

ничего они не поймут без ударов.Но решиться на это очень непросто,поэтому Путин ждёт.А это тоже сложно,бахнуть наверное не раз хотелось.