В соседний с Карелией регион вернулся краснокнижный кит

История со счастливым концом для краснокнижного кита Станислава получила продолжение. Как рассказали в группе «Говорит Мурманская область», на днях млекопитающее, чудом спасенное прошлым летом, вновь заметили у берегов Териберки.
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