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ФК «Краснодар» победил в матче РПЛ с ЦСКА со счетом 1:0

ФК «Краснодар» победил в матче РПЛ с ЦСКА со счетом 1:0

В Краснодаре прошел матч 18-го тура чемпионата России. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и занял первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сообщил «Интерфакс».

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