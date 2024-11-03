Военный суд в Москве арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) генерал-майора Мирзу Мирзаева.
Генерал Росгвардии Мирзаев попался на 140-миллионном «откате»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Дюков
но сначало сам впалил денег купить генеральские погоны, потом стал сам иагеранить взятками ..........
Ответить
1 час.
Игорь Жаба
👍
Ответить
20 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, т.к. "дурной пример" других ведомств России заразителен. Идет СВО, но пока не будет введа в законодательство России норма конфискация имущества и измена Родине, это будет и далее продолжаться
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии