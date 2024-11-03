Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей ЕВ
    Удивляться нечему, т.к. "дурной пример" других ведомств России заразителен. Идет СВО, но пока не будет введа в законо...Генерал Росгварди...
  • Игорь Жаба
    👍Генерал Росгварди...
  • Валерий Дюков
    но сначало сам впалил денег купить генеральские погоны, потом стал сам иагеранить взятками ..........Генерал Росгварди...

Генерал Росгвардии Мирзаев попался на 140-миллионном «откате»

Генерал Росгвардии Мирзаев попался на 140-миллионном «откате»

Военный суд в Москве арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) генерал-майора Мирзу Мирзаева.

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Комментарии
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Валерий Дюков
но сначало сам впалил денег купить генеральские погоны, потом стал сам иагеранить взятками ..........
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1 час.
Игорь Жаба
👍
Ответить
20 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, т.к. &quot;дурной пример&quot; других ведомств России заразителен. Идет СВО, но пока не будет введа в законодательство России норма конфискация имущества и измена Родине, это будет и далее продолжаться
Ответить
4 мин.

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