Генерал Росгвардии Мирзаев попался на 140-миллионном «откате»

но сначало сам впалил денег купить генеральские погоны, потом стал сам иагеранить взятками ..........

СЕ

Сергей ЕВ

Удивляться нечему, т.к. "дурной пример" других ведомств России заразителен. Идет СВО, но пока не будет введа в законодательство России норма конфискация имущества и измена Родине, это будет и далее продолжаться