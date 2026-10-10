Ученица польской школы изрезала ножом трех девушек в Варшаве

Michael Bihlmayer/IMAGO/TASS В Варшаве 21-летняя девушка совершила нападение с ножом на трех человек возле здания школы для взрослых (послешкольного учебного заведения) на улице Минской.
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