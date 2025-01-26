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В Швеции задержали судно в рамках расследования о повреждении кабеля

В Швеции задержали судно в рамках расследования о повреждении кабеля

Прокуратура Швеции начала расследование и задержала судно, которое обвиняют в диверсии после обрыва подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море.

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