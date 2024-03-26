Сдвиг границ начался: Россия на пороге решения превратить соседнюю страну в серую зону

Gennady Sokolovsky Превращение в "серую зону" делается очень просто - всё сносится в СЕРУЮ ПЫЛЬ. Тогда и будет "серая зона".

АА Андрей Алферов Когда враг - США, то какой смысл бомбить свою землю,ведь по итогам 1945 года ,это территория нашего Отечества! Надо создавать угрозу территории США, тогда остановим поставки оружия и агрессию сша на нашу территорию. РВСН ,методом внесения полетных заданий на территорию США решают проблему равной и неделимой безопасности! О,чем и говорит Главнокомандующий.