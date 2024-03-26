Многие задавались вопросом, почему ранее не выводили из строя всю электроэнергетику БУ?Выводили из строя только подстанции, и не выводили из строя машинные залы.
Сдвиг границ начался: Россия на пороге решения превратить соседнюю страну в серую зону
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Превращение в "серую зону" делается очень просто - всё сносится в СЕРУЮ ПЫЛЬ. Тогда и будет "серая зона".
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16 час.
АА
Андрей Алферов
Когда враг - США, то какой смысл бомбить свою землю,ведь по итогам 1945 года ,это территория нашего Отечества! Надо создавать угрозу территории США, тогда остановим поставки оружия и агрессию сша на нашу территорию. РВСН ,методом внесения полетных заданий на территорию США решают проблему равной и неделимой безопасности! О,чем и говорит Главнокомандующий.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Тоже как вариант, но придётся тогда от них высоким забором отгораживаться по примеру "Великой Китайской стены".
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14 час.
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