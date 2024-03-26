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Позитив для оптимистов

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Сдвиг границ начался: Россия на пороге решения превратить соседнюю страну в серую зону

Сдвиг границ начался: Россия на пороге решения превратить соседнюю страну в серую зону

Многие задавались вопросом, почему ранее не выводили из строя всю электроэнергетику БУ?Выводили из строя только подстанции, и не выводили из строя машинные залы.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Превращение в &quot;серую зону&quot; делается очень просто - всё сносится в СЕРУЮ ПЫЛЬ. Тогда и будет &quot;серая зона&quot;.
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16 час.
АА
Андрей Алферов
Когда враг - США, то какой смысл бомбить свою землю,ведь по итогам 1945 года ,это территория нашего Отечества! Надо создавать угрозу территории США, тогда остановим поставки оружия и агрессию сша на нашу территорию. РВСН ,методом внесения полетных заданий на территорию США решают проблему равной и неделимой безопасности! О,чем и говорит Главнокомандующий.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Тоже как вариант, но придётся тогда от них высоким забором отгораживаться по примеру &quot;Великой Китайской стены&quot;.
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14 час.

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