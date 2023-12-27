Спектакли государственных театров Ивановской области в 2023 году посетили более 300 тысяч зрителей

<p> В департаменте культуры Ивановской области подводят итоги 2023 года. В этом году государственные театры Ивановской области впервые приняли участие в реализации национального проекта «Культура», а также представили 22 премьеры.
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