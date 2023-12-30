В Киеве умерла вернувшаяся из зоны боевых действий санинструктор ССО «Кэт»

Тело 26-летней Екатерины Мельничук, окончившей химический факультет Бристольского университета и прослужившей 18 месяцев в зоне боевых действий на Украине инструктором и боевым медиком, обнаружено в ее квартире в Киеве .
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