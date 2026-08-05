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Живая Кубань

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ИТ-компании пригласили на Национальную премию «АГРОЛИДЕР 2026»

ИТ-компании пригласили на Национальную премию «АГРОЛИДЕР 2026»

ИТ-компании пригласили на Национальную премию «АГРОЛИДЕР 2026»Компания «РСХБ-Экосистема» стала партнером Национальной премии «АГРОЛИДЕР 2026» в категории «Инновации и высокие технологии».

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