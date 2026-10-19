Уборка в очень грязном доме, расстановка файлов, пополнение запасов: какие еще существуют суперпопулярные, но непонятные для многих влогиЛюдей привлекают наблюдения за бытовыми процессами других людей по нескольким фундаментальным причинам, связанным с психологией, социальным сравнением и потребностью в комфорте.