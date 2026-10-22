© CберСбер способствует переходу регионального бизнеса от договоренности с иностранными партнерами в реальные деловые проекты, для этого банк ведет работу по трем направлениям, сообщил на пленарном заседании «Развитие международного сотрудничества на слиянии Оки и Волги» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.