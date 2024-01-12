Российские войска добились нового продвижения в Георгиевке на пути к Курахово

После освобождения российской армией населенного пункта Марьинка, расположенного в непосредственной близости от Донецка, ВС РФ начали продвижение к Курахово, являющемуся одним из основных логистических хабов противника на Донецком направлении.
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