IPO «ВсеИнструменты.ру» прошло по нижней границе ценового диапазона

Компания «Все инструменты», работающая в сфере онлайн-торговли товарами для ремонта и строительства, провела успешное первичное публичное размещение (IPO) своих акций по нижней границе установленного ценового диапазона - 200 рублей за акцию.
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