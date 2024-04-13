Жителей четырехэтажки в Оренбурге эвакуировали после обрушения пристройки

t.me/press_sluzhba56 Пристройка спуска в подвал обрушилась в затопленном четырехэтажном доме на улице Потехина в Оренбурге, людей эвакуировали из здания, сообщили 13 аперля в пресс-службе администрации города.
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