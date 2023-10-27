Стала известна личность погибшего у берегов Японии на петербургском судне моряка

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В результате взрыва на борту морского судна «Сароник Бриз» в районе Сангарского пролива Японского моря погиб 39-летний моторист-сварщик из Приморского края.
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