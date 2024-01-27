Седьмая «Ленинградская» симфония прозвучит в Большом зале филармонии 27 января

Для её исполнения объединятся музыканты из двух оркестров. Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Большом зале Филармонии в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
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