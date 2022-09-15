Сельхозпроизводители Дальнего Востока собрались на "Дне поля – 2022" в Уссурийске

Сельхозпроизводители Дальнего Востока собрались на "Дне поля – 2022" в Уссурийске

В Уссурийске проходит "День поля — 2022". В двухдневном семинаре принимают участие более 350 сельхозпроизводителей из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей.

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