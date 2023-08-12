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Вячеслав Фетисов: «Хоккей становится игрой туляков. Виден экономический прогресс, спорт развивается, регион становится лидером по всем направлениям»

В Туле состоялся товарищеский матч «Легенды Хоккея» – «Полипласт». В игре приняли участие Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов.

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