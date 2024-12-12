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Как устроен бункер семян на Судный день. В самое безопасное место на Земле можно войти только 6 раз в год

Как устроен бункер семян на Судный день. В самое безопасное место на Земле можно войти только 6 раз в год

В недрах горного массива Свалбарда скрыто место, которое называют самым безопасным на Земле. Глобальное хранилище семян открывается лишь шесть раз в год, и большинство людей никогда не увидят его изнутри.

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