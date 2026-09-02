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Царьград

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Финляндия выявила неизвестный дрон у побережья Порвоо 1 сентября

Финляндия выявила неизвестный дрон у побережья Порвоо 1 сентября

Министерство обороны Финляндии сообщило о обнаружении 1 сентября беспилотника в районе Порвоо. Предполагается, что он предназначен для картографии и не представляет угрозы.

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