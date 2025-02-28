Маск утверждает: миллиардер Сорос мешает политике Дональда Трампа

Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в подрыве политического курса Дональда Трампа. Бывший губернатор Висконсина Скотт Уокер утверждает, что Сорос финансирует изменения в избирательных округах штата, чтобы ослабить республиканцев.
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