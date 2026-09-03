Александр Михайлов перенёс тяжёлую пневмонию после гастролей по гарнизонам Крыма

Народный артист России Александр Михайлов признался, что полтора месяца боролся с тяжёлой пневмонией.
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