Горькие горки: сколько в России опасных детских площадок

Органы прокуратуры выявили более 2,5 тыс. бесхозных детских площадок в 54 регионах страны — игровое оборудование установлено, но за него никто не отвечает, не проверяет и не обслуживает, что нередко приводит к травмам детей.
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