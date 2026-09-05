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МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС

МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС

Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС.

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