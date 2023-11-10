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О путях решения демографической проблемы

На  днях   было     много    разговоров    о   демографии  -  о том,  что  идёт  очередная   демографическая     яма  и  надо,  мол,   срочно  что-то  делать.

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