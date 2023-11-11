Зеленый Деревянный Дракон-2024: предвестия, мифы и секреты успеха Елена ГалицкаяВ преддверии 2024 года, который по китайскому календарю обещает быть особенным благодаря символу Зеленого Деревянного Дракона, земляне ждут перемен и новых возможностей.