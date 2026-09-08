От Москвы до Монте-Карло: почему Даниил Медведев перебрался в Монако и где его дом

Для одного из сильнейших теннисистов планеты Даниила Медведева Монако уже не первый год служит главной домашней базой.
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