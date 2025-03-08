Профессионалы на страже

Безопасность на рабочем месте - приоритет для каждого предприятия. В РУП ´Могилевоблгаз´ этой сфере уделяется особое внимание, а профессионализм специалистов по охране труда и пожарной безопасности является залогом безопасной работы.
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